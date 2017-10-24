15 dakika yağan yağmur, yolu bu hale getirdi

Kuşadası'nda sabah saatlerinde 15 dakika süren sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi

15 dakika yağan yağmur, yolu bu hale getirdi

Kuşadası'nda bugün saat 08.15'te bastıran sağanak yağmur, Söke- Kuşadası karayolunda trafiğin bir süre durmasına neden oldu. Yağmur suları Ticaret Odası önünde de yolu göle çevirdi. Birçok araç, suların içinde kaldı. Araçlardaki öğrenci ve sürücüler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.


Sahil kesimindeki Atatürk Bulvarı ise, yağmur suları nedeniyle sürücüleri zor durumda bıraktı. Trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.


Güzelçamlı ile Davutlar Mahallesi'nde bazı evlerin alt katlarını su bastı. Yağmurun durmasının ardından kentteki hayat normale döndü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kuşadası #yağmur
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