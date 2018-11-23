1,5 yaşındaki kızını döven baba tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde annesinin hastaneye götürdüğü 1,5 yaşındaki kız bebeğin dövüldüğü belirlendi. İfadesi alınmak istenen anne, poliste sustu, savcılıkta ise kızını eşinin dövdüğünü anlattı. Bunun üzerine gözaltına alınan baba Fırat Şemsettin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

1,5 yaşındaki kızını döven baba tutuklandı
23 Kasım 2018 Cuma 14:14

Bayramiç ilçesinde yaşayan Emine A. (27), 1,5 yaşındaki kızı E.A.'yı Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede, rahatsızlandığı söylenen bebeği muayene eden doktor, minik kızın vücudunda morluklar olduğunu gördü. Durumu polise bildirdi.

Emniyette ifadesine başvurulmak istenilen Emine A., burada susma hakkını kullandı. Emine A., sevk edildiği adliyede savcıya verdiği ifadede ise eşinin bir süredir kızını dövdüğünü anlattı.

BABA TUTUKLANDI

Polisler, bebeği dövdüğü iddia edilen baba Fırat Şemsettin A.'yı gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Fırat Şemsettin A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #bebek #bebek dayak
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