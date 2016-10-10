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    • 1.5 yaşındaki oğullarını, uyuyor diye minibüste bırakıp gittiler

    Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne Gaziantep'ten tatile gelen 60 yaşındaki Mehmet Bulut ile eşi 38 yaşındaki Leyla Bulut, 1.5 yaşındaki oğulları Ali Bulut'u minibüste kilitli bırakarak kordonda gezintiye çıktı. Ağlama sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 30 dakika kapıları açmak için uğraştığı aracın camını kırmaya hazırlanırken, belediye hoparlöründen yapılan anonsu duyan anne babanın olay yerine gelmesiyle, ter içinde kalan bebek kurtarıldı

    10 Ekim 2016 Pazartesi 14:18
    1.5 yaşındaki oğullarını, uyuyor diye minibüste bırakıp gittiler
    Suriyeli olan eşi Leyla Bulut ve oğlu Ali Bulut ile Gaziantep'ten Fethiye'ye tatile gelen Mehmet Bulut, 07 AG 376 plakalı minibüsünü, Cumhuriyet Mahallesi Fethiye Uygulama Oteli arkasındaki 505 Sokak üzerine park etti. Henüz 1.5 yaşındaki oğlu Ali Bulut'u uyuduğu için, camları kapalı, kapıları ise kilitli durumdaki minibüsün içinde bırakan Mehmet-Leyla Bulut çifti, yürüyerek kordon boyunda gezintiye çıktı.

    Sokaktan geçen bir vatandaş, ağlama sesi duyunca aracın içine baktı. Hava sıcaklığının 30 dereye kadar ulaştığı kentte minibüs içindeki yalnız bırakılmış bebeği ter içinde çırpınırken görünce polisi aradı.

    5 dakika sonra olay yerine gelen polis ekipleri, minibüsün kapılarını ve camlarını açmaya çalıştı. Araç plakasından da minibüsün sahibine ulaşamayan polis, Fethiye Belediyesi'ni arayarak plakanın şehir hoparlörlerinden anons edilmesini istedi.

    Bu sırada minik bebek aracın arka camına yaslanarak korku dolu gözlerle olan biteni izledi. Büyük üzüntü yaşayan vatandaşlar ise minibüse yaklaşarak küçük bebeği teselli etmeye çalıştı. Bir polis memuru, bebekten aracın kilit düğmesini açmasını istedi. Polisin uzun süren çabasına rağmen henüz 1.5 yaşındaki minik bebek, söylenenlere tepki vermedi. Bu sırada belediye hoparlöründen plaka anons edilerek, sahibinin araç başına gelmesi istendi.

    "UYUDUĞU İÇİN BIRAKTIK"

    30 dakika boyunca Ali bebeği kurtarmak için mücadele eden polis ekipleri, sonuç alamayınca aracın camını kırmaya karar verdi. Bu sırada olay yerine gelen Mehmet-Leyla Bulut çifti, belediye hoparlörlerinden yapılan anonsu duyduklarını belirterek, aracın kapılarını açtı. Çift, uyuduğu için minik çocuğu araçta bıraktıklarını söyledi. Anne babasını görünce tekrar ağlamaya başlayan bebek, araçtan dışarı çıkarıldı. Bu sırada annesi, teselli etmeye çalıştığı oğlunun yüzündeki terleri eliyle sildi.

    Polis ekipleri kimlik kontrolünün ardından bebeği çifte teslim etti. Çifti uyaran polis ekipleri, olay yerinden ayrıldı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Muğla, çocuk, çocuk Araba

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