15 yıl sonra doya doya su içti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde böbrek nakli olan Erdoğan Harput'un (65), 15 yıllık diyaliz çilesi son buldu. İstanbul’da nakil için uzun yıllar bekleyen Harput, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde şansını denedi. Böbreklerindeki sorun nedeniyle sınırlı miktarda su içebilen Harput, yıllar sonra istediği kadar su içebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi

İstanbul'da yaşayan Erdoğan Harput, 15 yıl önce böbrek taşına bağlı olarak iki böbreği de hasar görünce diyalize girmeye başladı. Yıllarca İstanbul'da böbrek nakli için sıra bekleyen Harput'a, bir türlü nakil için beklediği sıra gelmedi. Harput, 3 ay önce ise ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. 3 çocuk babası Harput, böbrek nakli için sıra beklerken 31 Eylül günü beklediği haber Bursa'daki Yüksek İhtisas Hastanesi'nden geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi tarafından bağışlanan organ Bursa'dan ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne getirildi. Sol böbrek, Harput'a yapılan testler sonucunda doku uyumu olumlu çıkınca başarılı bir operasyonla nakledildi. İlk nakille yüzü gülen Erdoğan Harput, 15 yıl kana kana su içerken, yıllarca bağlı yaşadığı diyaliz makinesinden de kurtulmanın sevincini yaşadı.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, 3 saat süren operasyonun ardından Erdoğan Harput'a sol böbreği başarılı bir şekilde nakil ettiklerini söyledi. Alan, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

15 yıl boyunca diyalize girdiği için istediği şeyleri yiyip içemediğini ve gezemediğini belirten Erdoğan Harput ise, "Böbrek nakli sonrası yiyebileceğim, içebileceğim ve gezebileceğim. Doktorumun sayesinde bunları gerçekleştireceğiz. Oğlum Çanakkale'de yaşıyor. 'Gel Çanakkale'ye başvuralım' dedi. Ben 15 yıl boyunca İstanbul'da sıra bekledim, ama burada çıktı. Bu da demek ki şans" dedi. Emekli olan Harput böbrek nakli sonrası kana kana su içmenin mutluluğunu yaşadı.