150 yıllık gelenek. Kışın dolduruyorlar...

Manisa'da gelişen teknolojiye rağmen 150 yıllık geleneği sürdüren 1000 nüfuslu mahalle, şebeke suyu olduğu halde yazın içme suyu ihtiyacını kışın doldurdukları kuyulardan sağlıyor

Manisa'nın Yunusemre İlçesi kırsal Seyitli Mahallesi sakinleri, 150 yıllık geleneği sürdürerek, yaz sularını su kuyularından karşılıyor. Şebeke suyunun olmadığı dönemlerde mahalle sakinleri mahallenin ortasına 2 metre genişliğinde 7 metre uzunluğunda 13 su kuyusu inşa etti. Asırlar boyunca mahallenin su ihtiyacını karşılayan su kuyuları, mahalleye şebeke suyunun bağlanması ile sadece yazın kullanılmaya başlandı. 319 hanelik 1000 kişinin yaşadığı mahallede vatandaşlar ilerleyen teknolojiye rağmen yazın soğuk suyunu bu kuyulardan karşılıyor. Mahallenin tek camisi olan Seyitli Camisi avlusunda muhafaza edilen su kuyularına kışın su dolduran mahalle sakinleri, yazın bu suları halata bağladıkları bakraç yardımıyla çekerek içiyor. Yazın su kuyuları önünde kovaları ile bekleyen mahalle sakinleri ortaya renkli görüntüler ortaya çıkıyor.



HER KUYU 4 TON SU KAPASİTELİ



"DOLAP SUYU GİBİ RAHATSIZ ETMİYOR"

Yaz ayı sonlarında mahalle sakinleri olarak kuyuların bakımını yaptıktan sonra su ile doldurduklarını ifade eden Seyitli Mahalle Muhtarı Hüseyin Kırgöz, mahalledeki caminin avlusunda bulunan su kuyularına mahalle sakinleri olarak sahip çıkmaları gerektiğini belirterek şöyle dedi:"Bakımlarını yapıyoruz. Bu konuda mahalle sakinlerimiz çok duyarlı. Kuyuları kışın çeşme suyu ile dolduruyoruz. Ramazanda ve yaz aylarında da çok güzel bir şekilde soğuk suyumuz oluyor. Bu kuyulardan yazlık içme suyu ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bizim için iyi oluyor. Çok eskiden mahallemizde su olmadığı zamanlarda dedelerimiz, ninelerimiz el emeği ile kazdıkları su kuyularına günümüzde bizler sahip çıkıyoruz. Yaklaşık 150 yıllık olduğu bilinen su kuyularımız 7 metre derinliğe, 2 metre genişliğine ve 4 ton su kapasitesine sahip. Eski geleneğimizi sürdürerek bu kuyuları dolduruyoruz."Mahalle sakinlerinden 70 yaşındaki Süleyman Yavaş, "Önceden abdest almak için dolduruyorduk. Şimdi şebeke suyu geldiği için artık sadece içme suyu amaçlı olarak kuyuları dolduruyoruz" dedi. 75 yaşındaki bir diğer mahalle sakini Hüseyin Avni Arslan ise, "Dedelerimiz yaptı bu kuyuları, bizler de korumakla birlikte aynı zamanda faydalanıyoruz. Dolap suyu gibi rahatsız etmiyor" diye konuştu.