17 gündür kayıp köpeğini arıyor

Bodrum'da yaşayan güzellik uzmanı 25 yaşındaki Damla Yıldırım, 17 gün önce kaybolan 'Jelibon' adlı köpeğini sokaklarda el ilanları dağıtarak arıyor. Psikolojik olarak yıprandığını belirten Yıldırım, köpeğinin bulunması için yardım istedi

Güzellik uzmanı Damla Yıldırım'ın iki aylıkken aldığı ve 'Jelibon' adını verdiği 2.5 yaşındaki 'labrador shar pei' cinsi köpeği geçen 23 Mart'ta açık olarak bahçe kapısından çıkıp, gözden kayboldu. Köpeğinin geri dönmemesi üzerine Yıldırım, çevredeki gidebileceği yerlere baktı ancaka bulamadı. Yıldırım, sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşarak ve bastırdığı el ilanları ile sokak sokak gezerek köpeğini aramaya başladı. 17 günde 22 mahallede sokakları gezdiğini, ancak köpeği Jelibon'u bulamadığı belirten Yıldırım, "Sanki yer yarıldı içine girdi. Köpeğimin boynundaki tasmadan rahatlıkla sahipli olduğunu anlamak mümkün. Tasmasında telefon numaramız yazılıydı. Köpeğim bulan varsa Allah rızası için getirmelerini istiyorum. Çünkü, O bizsiz yaşayamaz. Jelibon'un kaybolması nedeniyle psikolojik olarak yıprandım" dedi.



Yıldırım, "Yavruyken aldığımız Jelibon, kesinlikle bahçeden ve evin önünden ayrılmazdı. Nasıl oldu da kayboldu anlamış değilim. Bulunması için herkesten yardım bekliyorum" diye konuştu.