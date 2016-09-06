Haber Kaynağı: DHA

Babadağ'ın Kelleci Mahallesi'nde dün saat 22.00'de halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Ali Şen Sarpkaya, koşarken birden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarpkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kalbinde doğuştan üç delik olduğu belirtilen Sarpkaya'nın futbola olan tutkusu nedeniyle doktorlar, arkadaşları ve ailesi tarafından kendisini yormaması konusunda sürekli uyarıldığı, ancak dinlemediği öğrenildi.2 Eylül'de doğum gününü kutlayan Sarpkaya'nın daha önce Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin Beden Eğitimi Bölümü'nü kazandığı, ancak sağlık raporu alamadığı öğrenildi.Sarpkaya bugün Kelleci Mahalle Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.