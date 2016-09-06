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    • 19 yaşındaki genç, futbol oynarken öldü

    Denizli'nin Babadağ İlçesi'nde kalp rahatsızlığı bulunan 19 yaşındaki Ali Şen Sarpkaya, halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

    06 Eylül 2016 Salı 13:15
    19 yaşındaki genç, futbol oynarken öldü
    Babadağ'ın Kelleci Mahallesi'nde dün saat 22.00'de halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Ali Şen Sarpkaya, koşarken birden fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarpkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kalbinde doğuştan üç delik olduğu belirtilen Sarpkaya'nın futbola olan tutkusu nedeniyle doktorlar, arkadaşları ve ailesi tarafından kendisini yormaması konusunda sürekli uyarıldığı, ancak dinlemediği öğrenildi.

    2 Eylül'de doğum gününü kutlayan Sarpkaya'nın daha önce Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin Beden Eğitimi Bölümü'nü kazandığı, ancak sağlık raporu alamadığı öğrenildi.

    Sarpkaya bugün Kelleci Mahalle Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Denizli, Denizli Kalp Krizi, Futbol Kalp Krizi

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