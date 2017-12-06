19 yaşındaki genç intihar etti!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Utku K. (19), kullanılmayan bir ilkokulun bahçesindeki zeytin ağacına kendini asarak yaşamına son verdi

19 yaşındaki genç intihar etti!

Bugün saat 09.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'ndeki kullanılmayan İbrahim Cengiz İlkokulu bahçesindeki ağaçta asılı ceset görenler polisi aradı. Gelen polis ekipleri, zeytin ağacına asılı cesedi bulunan kişinin liseyi yarıda bırakan ve çalışmayan, Utku K. olduğunu tespit etti. Bir süredir psikolojik tedavi gören ve intihar ettiği üzerinde durulan Kocacan'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #intihar
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