2 ay önce baba olmuştu, genç futbolcunun acı ölümü

Afyonkarahisar'da, otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Manisa Yunus Emre Belediyespor futbolcusu 25 yaşındaki Samet Algu yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

2 ay önce baba olmuştu, genç futbolcunun acı ölümü

Kaza, dün gece Afyonkarahisar- İzmir karayolu asri mezarlık yakınlarında meydana geldi. Manisa Yunus Emre Belediyespor futbolcusu Samet Algu yönedimindeki 45 EK 160 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek 23 yaşındaki Ahmet Akbaş yönetimindeki 03 RC 400 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Samet Algu ve Ahmet Akbaş ile Algu'nun aracındaki takım masörü 26 yaşındaki Sadık Çalış ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılardan Samet Alpu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


Geçen yıl Merve Algu ile dünya evine giren Samet Algu'nun 2 ay önce baba olduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #futbolcu #ölüm #trafik kazası
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