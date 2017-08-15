2 bin 600 yıllık gizemli mühür!

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'ndeki Letoon Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, Antik Mısır uygarlığına ait, yaklaşık 2 bin 600 yıllık Mısır mührü bulundu. Mührün Antik Mısır ile Antik Likya Uygarlığı arasındaki ticari ilişkileri göstermesi açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi

Kumluova Mahallesi'ndeki UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Letoon Antik Kenti'nde, 2015 yılında Başkent Üniversitesi önderliğindeki Letoon Kazı Ekibi tarafından başlatılan kazı çalışmalarında önemli bulgulara ulaşıldı. Antik teras duvarı ve basamaklı kaya sunağında devam eden kazı çalışmaları sırasında, M.Ö. 6'ncı yüzyıla ait Mısır mührü (skarabesi) bulundu. Gübre böceği formlu mavi renkli mührün ön yüzünde insan başı betimi, mühür yüzünde ise kanatlı, kuş başlı, aslan gövdeli yaratık figürü yer alıyor. Antik Mısır'ın Naukratis Limanı'nda üretildiği anlaşılan mührün Mısır'ın bölgede Patara Limanı aracılığıyla kurduğu ticari ilişkileri göstermesi bakımından büyük önem taşıdığı kaydedildi. Mührün Letoon Antik Kenti'nin Mısırlı tüccarlarca saygı gören bir kült merkezi olduğunu da işaret ettiği belirtildi. Antik kente gelen Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık da bulunan gizemli mührü inceledi. Mühür hakkında bilgi veren Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Dr. Baki Demirtaş şunları söyledi:



"Bu bir mühür. Mısır üretimi ve M.Ö. 610 yılına ait olduğu değerlendiriliyor. Antik Mısır'ın Naukratis Limanı'nda üretilmiş. Bu bize Antik Mısırlılar'ın Patara Limanı aracılığıyla buraya gelerek, buradaki kutsallığa adapte olduklarını gösteriyor. Mührün bulunduğu konuma bakarsak, Mısırlı tüccarlar bu kente bir sunumda bulunuyor ve skarabe oraya bırakıyor. Mısırlılar'ın bu kente verdiği önemi göstermesi açısından çok önemli bir buluntu. Restorasyonu yapılacak eser, kayıtların ardından müzede sergilenecek."



