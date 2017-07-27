2 bin yıllık Roma Mezarları'nda kurtarma kazısı

UŞAK Valisi Salim Demir, çevre yolu çalışmalarının yapıldığı bölgede Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezarlık alanı ortaya çıkarıldığını söyleyerek, kurtarma kazısı çalışmalarını yerinde inceledi

Uşak'ın merkeze bağlı Kayaağıl Köyü sınırlarındaki Kayaağıl Termal Tesisleri'nin bulunduğu bölgede yapımı devam eden çevre yolu çalışmaları sırasında fark edilen mezarları incelemeye alan müze yetkilileri, iki ay süren kurtarma kazılarında 52 mezar ortaya çıkardı. Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezarlık alanındaki tek ve aile mezarlarında iskelet olmaması dikkat çekti. Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle yürütülen çalışmalar ana kayaya oyulmuş, ana toprağa oyulmuş basit ve tekne tipi olmak üzere 3 tip mezar bulundu. Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, kurtarma kazısı raporlarını inceledikten sonra vereceği kararla, bölgenin akıbetini belirleyerek, çevre yolu inşaatına yön verecek. Uşak'ın çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan köklü bir geçmişe sahip şehirlerden birisi olduğunu vurgulayan Uşak Valisi Salim Demir, kurtarma kazısı çalışmalarını yerinde inceledi. Demir, "Uşak dünyaca ünlü Karun Hazineleri'ne sahip bir ilimiz. Kayaağıl köyü yakınlarında kaya ve toprağa oyulmuş Uşak Antik Kenti'nin mezarları olduğu ortaya çıktı. Bölgede çok sayıda kaya mezarları bulunması bölgenin büyük bir şehir olduğunun işaretidir. Çevre yolu çalışmalarında ortaya çıkan mezarlık alanında, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu izni ile bölgede iki ay boyunca kurtarma kazısı yapıldı. Hazırlanan raporlar kurula gönderildi. Bölgenin gelecek süreci kurulun vereceği kararla netleşecek. Yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılan mezarlık alanı, bölgede eski bir Roma antik şehrinin bulunduğunu gösteriyor. Mezarlar çok eski olduğundan tahrip edilmiş. Kurtarma kazılarında mezarlarda iskelet olmaması normal ancak bazı koku kapları ve süs eşyaları bulundu" dedi.

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