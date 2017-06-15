2 çocuğa cinsel tacizden tutuklananın evi taşlandı

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, iki kız çocuğuna elle cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen 78 yaşındaki N.D. tutuklandı. Olayı öğrenenler, N.D.'nin evini taşlayıp, camlarını kırdı. Bunun üzerine N.D.'nin yakınları, polis korumasında evi boşalttı

Olay geçen salı günü Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 7 ve 8 yaşlarındaki iki kız çocuğu, dini bilgiler öğrenmek amacıyla gittikleri N.D.'nin evinde elle tacize uğradıklarını ailelerine ağlayarak anlattı. Bunun üzerine iki kız çocuğunun ailesi, polise giderek şikayette bulundu. Gözaltına alınan N.D., sorgusunun ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Olayı öğrenenler bu sabah N.D.'nin evini taşlayıp, camlarını kırdı. Bunun üzerine evin çevresinde çok sayıda polis ekibi görevlendirildi. Polis ekipleri, evin çevresinde herhangi bir olaya karşı güvenlik önlemi aldı.



Tutuklanan N.D.'nin yakınları da saldırı olaylarına karşı evdeki eşyaları polis korumasında taşıdı. Polisler evin çevresinde beklerken, N.D.'nin yakınları da kamyona eşyaları yükleyip, evden ayrıldı.

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