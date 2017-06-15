2 çocuğa cinsel tacizden tutuklananın evi taşlandı

Olay geçen salı günü Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 7 ve 8 yaşlarındaki iki kız çocuğu, dini bilgiler öğrenmek amacıyla gittikleri N.D.'nin evinde elle tacize uğradıklarını ailelerine ağlayarak anlattı. Bunun üzerine iki kız çocuğunun ailesi, polise giderek şikayette bulundu. Gözaltına alınan N.D., sorgusunun ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.Kaynak: DHA
Olayı öğrenenler bu sabah N.D.'nin evini taşlayıp, camlarını kırdı. Bunun üzerine evin çevresinde çok sayıda polis ekibi görevlendirildi. Polis ekipleri, evin çevresinde herhangi bir olaya karşı güvenlik önlemi aldı.
Tutuklanan N.D.'nin yakınları da saldırı olaylarına karşı evdeki eşyaları polis korumasında taşıdı. Polisler evin çevresinde beklerken, N.D.'nin yakınları da kamyona eşyaları yükleyip, evden ayrıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.