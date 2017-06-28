2 domuz bir haftadır bu kuyuda!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde 1 hafta önce 4 metrelik su kuyusuna düşen 2 domuz, burada mahsur kaldı. Domuzlara yemek veren köylüler, hayvanların kurtarılması için yetkilerden yardım bekliyor

Sandıklı merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Arızlar Köyü'ne bağlı Köyönü mevkiinde atıl durumdaki su kuyusuna 1 hafta önce 2 yaban domuzu düştü. Taşla örülü 4 metre derinliğindeki kuyuya düşen domuzları çevrede hayvan otlatan ve tarlada çalışanlar fark etti. Domuzları düştükleri yerden kurtarmak isteyen köylüler bunda başarılı olamadı. Açlıktan ölmemeleri için onlara yiyecek atan köylüler, bildirmelerine rağmen bugüne kadar hayvanları kurtarmaya gelenin olmadığını söyledi.



Köy sakinlerinden 66 yaşındaki Halit Kılınç, "Bundan 30 yıl önce buraya su kuyusu kazmışlar. Kuyuda su kalmamış. Kuyunun etrafı da otla kaplı olduğu için buradan geçen domuz sürüsünden ikisi kuyuya düşmüş. Burada tarımla uğraşanlar fark edip köy halkına bildirdi. Biz de gelip gördüğümüzde iki domuz olduğunu gördük. Domuzlar 1 haftadır kuyuda. Kendi imkanlarımızla onları kurtarmaya çalıştık. Olmayınca hayatta kalmaları için kuyu içerisine yiyecek attık. Şimdiye kadar attığımız yiyeceklerle idare etti. Yetkililerden domuzları çıkarmalarını istiyoruz" dedi.