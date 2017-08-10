2'inci kattan düşen marangoz öldü

DENİZLİ'de inşası süren bir binaya mobilya monte etmek için çıkan marangoz 27 yaşındaki Ahmet Yıldırım, dayandığı pencere korkuluklarının kopmasıyla ikinci kattan düşerek öldü

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Pamukkale İlçesi Atalar Mahallesi 935 Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Binanın ikinci katındaki daireye mobilya monte etmek için çıkan marangoz Ahmet Yıldırım, dayandığı pencere korkuluğunun kopmasıyla düştü. Yıldırım'ın düşüşünü görenler 112'ye haber verdi. Ağır yaralı Yıldırım ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen dün gece yaşamını yitirdi. Ahmet Yıldırım'ın düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, önce pencere korkuluklarının, arkasından Yıldırım'ın düşmesi ve olayı görenlerin başına toplanmaları yer aldı.





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