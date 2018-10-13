2 kişinin öldüğü kaza sonrası dikkat çeken fotoğraf

Bodrum Milas karayolunda kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşarak karşı yöne geçip işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi ölmüş, 23 kişi de yaralanmıştı

2 kişinin öldüğü kaza sonrası dikkat çeken fotoğraf
13 Ekim 2018 Cumartesi 12:03

Bodrum Milas karayolunda kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşarak karşı yöne geçip işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi ölmüş, 23 kişi de yaralanmıştı.

Kazanın 35 N 7258 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Türnüklü'nün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği açıklanırken, kaza sonrası araç içinde sıkışan Türnüklü'nün çekilen fotoğrafındaki detayda sağ elinin içindeki çakmak dikkat çekti. Otomobil sürücüsünün kaza öncesi sigara yakmak için eline çakmak aldığı ve bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürüldü.

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Türnüklü ve servis minibüsü şoförü Ferhat Önel yaşamını yitirmişti.

Etiketler; #bodrum #kaza #ölüm
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