13 Eylül 2016 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • 2 saat yağmur yağdı, Denizli bu hale geldi

    Denizli'de akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren sağanak yağmur sele dönüştü. Cadde ve sokaklar nehre döndü. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı, yollar çöktü, araçlar çukurlara düştü. Büyükşehir Belediyesi otobüs garajını su basınca otobüsler su altında kaldı. Evlerini ve işyerlerini su ve çamur içinde kalan vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi

    13 Eylül 2016 Salı 10:45
    2 saat yağmur yağdı, Denizli bu hale geldi
    Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısına rağmen Denizli merkezde yaşayan vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren yoğun yağmur, özellikle altyapı çalışmalarının yapıldığı Muratdede ile İlbade mahallelerinde etkili oldu. İki mahallede oturan çok sayıda vatandaşın evini ve işyerini su ve çamur bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla evlerindeki su ve çamurları temizlemeye çalışırken, belediyeye de tepki gösterip, isyan etti. Yağış nedeniyle yollarda da çukurlar oluştu, bazı kamyonet ve otomobiller, çukurların içine düştü.



    HASTANEYİ DE SU BASTI

    Sağanak yağmurda Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği'ni de su bastı. Çalışanlar suyu kısa sürede temizledi. Yağmurun etkili olduğu yerlerden biri de Büyükşehir Belediyesi Otobüs Garajı oldu. Yolcu otobüslerinin bulunduğu garaj yaklaşık 1 metre boyunda suyla doldu, otobüsler su altında kaldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da yağış ardından gelen ihbarlarla seferber oldu. İtfaiye ekipleri, su basan ve işyerlerindeki suların tahliyesine başladı. Yağışla birlikte kentin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık iki saat süren elektrik kesintisinden çok sayıda mahalle etkilendi. Evleri hem su basıp hem de elektriksiz kalan vatandaşların bayramları çileye dönüştü.



    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Denizli, Denizli Yağmur, Denizli Sel

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Murat B. BABAOĞLU Murat B. BABAOĞLU İzmir - Balıkesir kapışması
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Sana zarar vermez!
  • Hüseyin ÇATAL Hüseyin ÇATAL Çocukluktur bayram
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz