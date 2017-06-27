MANİSA'nın Selendi İlçesi Yılmaz Mahallesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan 2 yavru keçi, 10 kişilik ekip tarafından kurtarıldı

Ramazan Bayramı'nın arifesinde Selendi İlçesi Yılmaz Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Osman Tokbaş'a ait 2 yavru keçi kayboldu. Tüm arama çalışmalarına rağmen iki yavru keçisini bulamayan Tokbaş, durumu jandarma karakoluna bildirdi. Jandarma ekiplerinin araması da sonuç vermeyince, durum AFAD İl Müdürlüğü, AKUT ve Manisa Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibine bildirildi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü bölgeyi arayan ancak sonuç alamayan ekipler yavru keçilere dün ulaştı.



İki yavru keçinin 100 metrelik Kayrak Kayalıkları'nın 20'nci metresinde olduğu tespit edildi. AFAD'tan 4, AKUT'tan 4 ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden 2 olmak üzere 10 kişilik ekibin yaklaşık 1.5 saat süren çalışması sonunda 2 yavru keçi, sarp kayalıklardan kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarını 2 yavru keçinin sahibi Osman Tokbaş ile ailesi yakından izledi. Yavru keçilerine kavuşan Osman Tokbaş, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür etti.



AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen, arama kurtarma ekiplerinin iki yavru keçiyi kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Uzun süreli bir arama çalışmasının ardından ekipler, ulaşılan yavru keçilere zarar vermeden sarp kayalıklardan kurtardı. Vatandaşımızın canı ve malı bize emanet, bu emanetlere zarar gelmemesi de bizim görevimiz" diye konuştu.

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