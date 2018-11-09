20 yaşındaki inşaat işçisinden acı haber

Nazilli ilçesinde bir inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti
Yeni Mahalle 139 Sokak'taki bir inşaatın 6. katında çalışan Mustafa Uzun (20), üzerine bastığı tahtaların kırılması sonucu zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeyi güvenlik şeridine alan ekipler, Uzun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Yaşamını yitiren Uzun'un, çalışmak için Ordu'dan geldiği belirtildi.