23 Nisan burada bir başka kutlanıyor

Muğla'nın Marmaris İlçesi, 105 Sokak'ta yaşayanlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı nedeniyle aralarında para toplayarak sokak, balkon ve işyerlerini yüzlerce Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle donattı. 4 yıl önce "Bu en büyük bayram" deyip, eşi ve çocuklarıyla sokağı süsleyerek öncülük yapan terzi Salih Yazgan'a artık tüm mahalle yardım ediyor.

PAMUK ŞEKERİ DAĞITILACAK

Marmaris Kemaraltı Mahallesi 105 sokakta 30 yıldır hem işyeri hem evi bulunan 62 yaşındaki terzi Salih Yazgan'ın öncülüğünde biraraya gelen mahalle sakinleri, ulusal bayramlarda sokaklarını süsleme kararı aldı. Yetkili kurumlardan izin alan Yazgan, imece usulü para toplayarak 5 katlı apartman büyüklüğünde 3 Türk bayrağı aldı. İşyeri ve evlerinin balkonlarına Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri asan mahalleli, kırmızı beyaz kumaşlarla süsledikleri ağaçlar, çöp konteyenleri ile elektrik panolarına aynı renklerde balonlar astı. Çocukların kendi elleriyle çizip, boyadıkları ve üzerinde "23 Nisan kutlu olsun' yazılı pankart ise sokağın ortasına asıldı.Kadınlar, 23 Nisan'da saat 15.00'de başlayıp, akşamının ilerleyen saatlerine kadar sürdürülmesi planlanan 23 Nisan kutlamalarında çocuklara ikram etmek amacıyla yiyecekler hazırladı. Sokak sakinlerinin aralarında topladıkları paraların da yine çocuklara pamuk şeker vermek için harcanacağı, kutlamalar boyunca Atatürk, Ulusal Egemenlik ve çocuk konulu gösteriler aktarılacağı açıklandı. Yazgan, 23 Nisan günü Marmaris Belediyesi'nce düzenlenecek ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleşecek kutlamaların ardından protokol üyeleri dahil, tüm ilçe yaşayanlarını sokaklarına beklediklerini belirtti. Yazgan, "O büyük gün, o güzel gün geldiğinde; çocuklar burada 'bayram' edecek. Şanlı Türk bayrağı ve Ulu Önder Atatürk posterlerinin altında, gölgesinde bu yıl da 23 Nisan'ı doyasıya kutlayacak" dedi.Hedeflerini ve sloganlarını daha 4 yıl öncesinden "105 Sokak örnek olacak" şeklinde belirlediklerini, ilçede yaşayan ya da tatilini geçiren tüm çocukları etkinliklerine beklediklerini kaydeden Yazgan, "İnanıyoruz ki, burası geçen yıl olduğu gibi çok büyük bir kalabalığı ağırlayacak" diye konuştu. Yazgan, Kaymakamlık, Belediye, İlçe Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğü'nün de kendilerine yardımcı olduklarını belirterek, "Sağolsunlar, Kaymakamımız, Belediye yetkilileri bizimle yakından ilgileniyorlar. Belediye ekipleri 23 Nisan sabahı sokağı baştan sona yıkayıp temizleyecek. İlçe Emniyet Müdürlüğü de bir günlüğüne sokağın trafiğe kapatılmasına izin verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullardan katılımı sağlayacak" dedi.Bundan böyle tüm ulusal bayramlarda sokaklarını bayram yerine dönüştürmekte kararlı olduklarını belirten Yazgan, "Umarız, Marmaris'e ülkemize örnek oluruz, ulusal bayramlarımız, tüm halkımızın coşkuyla kutlanmasına bir nebze de katkıda bulunuruz" dedi.