25 zeytin ağacını böyle söktüler. Biri 80 yaşındaydı...

Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki iki mahalle arasında yer alan ormanlık bölgede yapılan gençleştirme çalışması sırasında 80 yıllık zeytin ağacının da aralarında bulunduğu 25 ağacın dozerle yerinden sökülmesine köylüleri tepki gösterdi. Köylülerin taş ve sopalarla direnmesi karşısında operatör dozeri bırakıp kaçtı

Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü, Soma'nın Küçükgüney ve Büyükgüney mahalleleri sınırında bulunan ormanlarda geçen hafta gençleştirme çalışmaları başlattı. Küçükgüney Mahallesi sakinleri, köyün üst kısmındaki ormanlık alana giden dozerleri görünce ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bölgeye giden köylüler 80 yıllık zeytin ağacının kökünden söküldüğünü görünce tepki gösterdi. Bölgede 25 kadar zeytin ağacını da sökülmesi üzerine taş ve sopalarla engel olan köylülerin tepkisi karısında dozer operatörü aracı bırakıp kaçtı. Ardından dozer bölgeden alındı ve çalışmalar durduruldu.



MUHTARLAR: MAĞDUR DURUMDAYIZ

Küçükgüney Mahalle Muhtarı Kadir Kahraman, "Köyümüzde dikim sahası yapmaya başladılar. 80 yıllık zeytin ve yine yaşlı olan çam ağaçlarımız bizim için değerli. Köklemişler, yıkmışlar. Bir tarafımızda baraj, diğer tarafımız orman dikim sahası. Biz ortada çukurun içinde kaldık. Kıpırdayacak alanımız kalmadı" dedi. Muhtar Kahraman, 42 haneli mahallede halkın zeytin ve tütün üretimi ile hayvancılıktan geçindiğini, kimseye bilgi verilmeden zeytin ağaçlarının köklendiğini söyledi.Büyükgüney Mahalle Muhtarı Nazmi Saygılı ise "40 hanede benim mahallemde bulunuyor. 2 köy olarak mağdur durumdayız. Etrafta hayvan otlatacak alanlarımızın hepsi dikim için kazınıyor. Evciler mahallesine kadar buraların komple dikim için açılacağı söylendi" dedi.