28 öğrenciye tacizle suçlanan öğretmenin cezası belli oldu

Manisa 'nın Saruhanlı ilçesindeki bir ilkokulda 28 öğrencisine cinsel taciz de bulunduğu iddia edilen öğretmen , 87 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık öğretmen Yakup K, sanık ve mağdur çocukların avukatları ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri katıldı.Duruşmada, 28 mağdur çocuk üzerinden açılan davada beyanlarına başvurulan 10 çocuk hakkında yeterli delil ve kanaat oluşmadığı gerekçesiyle dava 18 çocuk üzerinden görüldü.Sanık avukatlarından Özgür Deniz Lütfioğlu, müvekkilinin 22 yıldır aynı okulda, eşinin de yan sınıfta öğretmenlik yaptığını, böyle bir şeyin olması halinde olayın çok rahat duyulabileceğini ifade etti.Müvekkilinin üzerine atılı suçlamaları reddettiklerini vurgulayan Lütfioğlu, iddia edilen suçun yıllar sonra ortaya çıkmasını manidar bulduklarını söyledi.Sınıfın 48 kişilik olduğunu ve isnat edilen suçların bütün sınıf içinde olmasının mümkün olmayacağını savunan Lütfioğlu, sanığın tahliyesini talep etti.Tutuklu sanık Yakup K. ise üzerine atılı suçu kabul etmedi. Yakup K, iddia edilen olay tarihinden 5 yıl sonra konunun gündeme gelmesinde yönlendirme olduğunu düşündüğünü öne sürdü.Öğrencilerin çelişkili beyanlarda bulunduğunu, rehber öğretmen eşliğindeki ifadeler sonrasında bazı velilerin şikayetlerini geri çektiğini ileri süren sanık, "Suçu işlediğime dair tanık ve delil yoktur. Mezun ettiğim öğrencilerin yüzde 80'i daha sonra beni görmeye gelir. Tacize uğrayan bir öğrencinin öğretmenini görmesi mümkün değil. Ben öğrencilerime şefkatle yaklaştım, cinsel tacizde bulunmadım." dedi.Mağdur avukatları ise çocukların cinsel tacize uğradıkları yönünde verdikleri belge ve bilgileri tekrarladıklarını, sanığın beraat talebinin reddedilmesini ve cezalandırılmasını istedi.Mahkeme heyeti, sanığa 87 yıl hapis cezası verdi.Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı ve mağdurların avukatlarından Gözde Deliktaşlı, 28 çocuk için açılan davanın 12 çocuk için verilen cezalandırmayla neticelendirildiğini ve cezayı az bulduklarını söyledi.Saruhanlı ilçesinde bazı veliler, geçen yıl savcılığa suç duyurusunda bulunarak öğretmen Yakup K'nin bazı çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmişti. Soruşturma sonucunda sanık tutuklanmıştı.