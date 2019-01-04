3 araç duvarın altında kaldı

Denizli Pamukkale'de boş bir arsanın bahçe duvarı yağış ve rüzgâr nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine yıkıldı.

3 araç duvarın altında kaldı
04 Ocak 2019 Cuma 14:52

Altıntop Mahallesi 1598/1 Sokak'ta bulunan boş arsanın bahçe duvarının bir bölümü yıkıldı. Yıkılan duvarın molozları altında kalan 3 araç hasar gördü. Otomobili zarar gören Hasan İsbak, akşam etkili olan yağmur ve rüzgâr nedeniyle duvarın yıkıldığını fark ettiklerini belirterek, "Aracımı krediyle almıştım. Borcunu daha yeni ödemeye başlamıştım. Cana geleceğine mala gelsin derler ama canımız yandı" diye konuştu. Öte yandan, bölgeye gelen polis ve belediye ekipleri zarar tespit çalışmasına başladı.

Etiketler; #denizli #pamukkale
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