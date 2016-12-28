3 çocuğunu evde bırakıp süt almaya gitti, döndüğünde ise...

Muğla Kavaklıdere'de sabah bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti

Acı olay Kavaklıdere İlçesi'ndeki Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 3 katlı binanın 2. katında çocuklarıyla birlikte yaşayan Suriyeli İman Bazzara, sabah saatlerinde iki çocuğunu okula gönderdikten sonra süt almak için yakındaki çiftliğe gitti. Bazzara giderken, evde uyuyan 3 çocuğunu da yalnız bıraktı. Çocuklar evde uyurken, odun sobasından çıktığı öğrenilen kıvılcım evde yangın çıkmasına neden oldu.



Yangını gören komşular durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak içeriye giren ekiper üç çocuğun cansız bedeni ile karşılaştı. Evde bulunan 8 yaşındaki Merva Azizi, 5 yaşındaki Abbdurrezzak Azizi ve 3 yaşındaki Farah Azizi'nin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.



Eve geldiğinde çocuklarının ölüm haberini alan anne İman Bazzara ise gözyaşlarına boğuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Çocukların cesetleri ise Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.