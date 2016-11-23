3. dalga FETÖ operasyonunda 61 kişi tutuklandı

Denizli'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında işadamlarına yönelik yapılan 3. dalga operasyonda tutuklu sayısı 61'e yükseldi

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işadamlarına yönelik 22 gün önce yapılan 3. dalga operasyonunda içinde işadamları, şirket yöneticileri ve esnaflarında bulunduğu 89 kişiyi gözaltına aldı. Örgüte finansal kaynak sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 89 kişiden ifadesi tamamlanan 34'ü dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 34 kişiden sadece işadamı Can Pekdemir, etkin pişmanlık yasasından faydalanıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 33 kişi ise tutuklandı.



Emniyette ifadesi tamamlanan 29 kişi daha dün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 29 kişiden, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 28 kişi daha tutuklandı.



Örgüte finansal kaynak sağladığı ve örgüt üyesi olduğu iddiasıyla iş dünyasına yönelik yapılan 3. dalga operasyonunda tutuklu sayısı böylece 61'e yükseldi. Emniyetti sorgusu devam eden 26 kişi de ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.