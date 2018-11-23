3 kardeş aynı okulda öğretmenlik yapıyor

Afyonkarahisar'da üçü de öğretmen olan İhsan (45), Ersen (40) ve Ekrem Akar (38) kardeşlerin yolu aynı okulda kesişti. En büyüklerinin öğretmen olması, diğerlerinin de onu örnek almasıyla öğretmenlik yolculuğuna başlayan kardeşler, şimdi aynı okul binasında görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor

Afyonkarahisar'da 4 kardeşten en büyüğü olan İhsan Akar, öğretmenlik mesleğini seçince, kardeşleri Ersen ve Ekrem de onun yolundan gitmeye karar verdi. İhsan Akar, 1994 yılında sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. Ersen Akar ise 2001 yılında sınıf öğretmeni, Ekrem Akar da 2005 yılında Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak mesleğe adım attı. Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan kardeşlerden İhsan Akar, 1998 yılında Muş'tan, Ersen Akar 2011 yılında Kahramanmaraş'tan, Ekrem Akar da 2013 yılında Batman'dan Afyonkarahisar'a atandı. Öğretmen 3 kardeş, burada çeşitli köy okullarında görev yaptı.

AYNI OKULDA BULUŞTULAR

İhsan, Ersen ve Ekrem Akar kardeşlerin yolu, bu yıl aynı okul binasında kesişti. İhsan ve Ersen Akar'ın 3 yıldır görev yaptığı Atatürk İlkokulu'nun binası, bu yıl yıkılınca, okul, Şemsettin Karahisari Ortaokulu'nun ek binasına taşındı. Ekrem Akar da bu yıl Şemsettin Karahisari Ortaokulu'na atanınca 3 kardeş aynı okul yerleşkesinde görev yapmaya başladı. Evli ve 2 çocuk babası İhsan Akar, evli ve 1 çocuk babası Ersen Akar ile bekar olan Ekrem Akar, aynı binada eğitimci olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor. 3 kardeşin durumu, meslektaşları, veliler ve öğrencilerin hem ilgisini çekiyor, hem de takdirini topluyor. Teneffüslerde öğrencilerle birlikte oyun oynayan kardeşlere öğrencileri de yoğun ilgi gösteriyor.

'İLK BAŞLARDA FARKLI GELDİ'

İhsan Akar, kardeşleriyle aynı çatıda büyüdükten sonra bu kez aynı okulda eğitim vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İhsan Akar, "Bu çok güzel bir duygu. İlk başlarda farklı geldi. Ama zamanla alıştık. Hatta öğrenciler ve veliler de alıştı. Ortak öğrencilerimiz de var mezun ettiğimiz. Diğer kardeşimiz 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda Sosyal Bilgiler dersine giriyor. Birbirimizden dolayı velilerle tanışıklığımız var. Veliler geliyor. 'Siz İhsan Hocanın ağabeyi misiniz' ya da Ersen ve Ekrem'e 'Siz İhsan hocanın kardeşiymişsiniz' gibi güzel dönüşler alıyoruz. Sanırım Türkiye'de ender okullarda böyle bir durum vardır" dedi.

'AİLEMİZDE ÖĞRETMEN ADAYLARI DA VAR'

Kız kardeşi ve oğlunun da öğretmen adayı olduğunu aktaran İhsan Akar, "Ailemizde bizden başka öğretmen yok. Ama öğretmen adayları var. Benim oğlum Akdeniz Üniversitesi'nde 1'inci sınıf İngilizce öğretmenliği okuyor. Belki de 3 veya 4 yıl sonra oğlum da buraya gelecek ve o da İngilizce öğretmeni olacak. Kız kardeşimiz de edebiyat bölümünü açık öğretimden okuyor. Ayrıca beni ilkokulda mezun eden öğretmenim, Ersen kardeşimi 5 yıl, Ekrem kardeşimi de 1 yıl okuttu. Böylelikle bir öğretmenin öğrencilere eli değdiğinde nasıl farklılıklar oluşturabileceği ortaya çıktı. 'Bir çocuğun başına gelebilecek en güzel şey, iyi bir ilkokul öğretmenidir' tezi, üç kardeşte ortaya çıkmış oldu" diye konuştu.

'AĞABEYİM İHSAN'I ÖRNEK ALDIK'

Ersen Akar ise, ağabeyini rol model olarak gördüklerini belirterek, "Çok keyifli, aile ortamı gibi sıcak. İlkokulda da aynı öğretmende eğitim gördük. Belki de onun verdiği durumdur bu. Çok mutluyum. Ayrıca anne ve babamız da mutlu ve bizimle gurur duyuyor. Biz onlar için gurur kaynağıyız. Öğrencilerimi çok seviyorum. İşimi çok seviyorum. İnşallah birileri öğretmen olur da bizim gibi bu meşaleyi yakmaya devam eder" şeklinde konuştu.

'EN ÇOK ANNEM VE BABAM MUTLU OLDU'

Ekrem Akar da kardeşleriyle aynı okulda görev yapmanın ilk başlarda zor gibi göründüğünü, daha sonra keyifli bir hal aldığını kaydetti. Ekrem Akar, şunları söyledi:

"3 kardeş aynı okulda çalışmamız, diğer insanların da ilgisini çekti. Veliler de üçümüzden memnun. Ben de memnunum, arkam sağlam diye. Önce en büyük ağabeyimi, sonra diğer ağabeyimi örnek aldım ve zamanla onların arkasından gittim. Buna en çok annem ve babam mutlu oldu ve gurur duydu. Öğrenciler de bizleri çok seviyor."