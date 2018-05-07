3 köpeği vahşice öldürdüler!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde telle boğularak öldürülüp, başları taşla ezilen 3 yavru köpek bulundu. Vahşice öldürülen köpekleri gören hayvanseverler isyan etti, suçluların bir an önce yakalanmasını istedi

3 köpeği vahşice öldürdüler!
07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:47

Yunusemre'nin 75'inci Yıl Mahallesi'nde bu sabah vatandaşlar, 3 yavru köpek ölüsü buldu. Mahalle sakinleri, Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler'e durumu bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yavru köpeklerin telle boğularak öldürüldüğü ve başlarının taşla ezildiği tespit edildi. Öldürülen yavru köpeklerin annesi bulunamazken, sağ kalan köpeklerden 3'ü de Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, köpeklerin vahşice öldürüldüğünü belirterek, "Cani insanlar aramızda geziyor. Telle boğup başlarını taşla ezmişler. Bunu hangi insan yapabilir? Bugün bir savunmasız hayvanı öldürenlerin yarın da savunmasız bir insana zarar verebilecekleri, sosyal ve insani boyutuyla ele alınarak, hayvanlara uygulanan vahşetin faillerinin acilen bulunması ve cezalandırılması, psikolojik denetim altına alınması zorunlu. Orman Su İşleri 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne, Yunusemre Kaymakamlığı'na ve BİMER'e şikayetlerimizi yapacağız. Diğer olaylar gibi faili meçhul olmasın, failleri bulunsun" dedi.

Hayvanseverler de vahşete isyan ederek, suçluların bir an önce yakalanmasını istedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #köpek
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