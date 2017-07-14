30 yıldır gitmediği İstanbul'dan trafik cezası yedi!

Manisa'nın Demirci İlçesi'nde, 52 yaşındaki Özcan Akkaya'ya İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiliyle kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle 47 lira 50 kuruş ceza kesildi. Akkaya ise İstanbul'a 30 yıldır hiç gitmediğini belirtip, cezaya itiraz edeceğini söyledi

Demirci ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde yaşayan ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan Özcan Akkaya'ya İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 45 HA 1563 kaçak geçiş yaptığı gerekçesi ile 47 lira 50 kuruş ceza kesildi. Geçtiğimiz günlerde ceza makbuz eline geçtiğinde büyük bir şok yaşayan çoban Akkaya, Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek köprüden geçmediğini anlattı. Cezaya itiraz etmesi gerektiği cevabını alan Akkaya, cezanın iptal edilmesi için yasal yollara başvuracağını söyledi. Otomobili ile Demirci dışına hiç çıkmadığını söyleyen Özcan Akkaya, "İstanbul'a 30 yıl önce askerliğimi yapmak üzere gitmiştim. O gün bugündür İstanbul'a gitmedim. Yetkililerden bu haksız cezanın iptal edilmesini ve mağduriyetinin giderilmesini istiyorum" dedi. Eskihisar Mahallesi Muhtarı İsmail Arıkan da "Ceza tebligatını postacı geçen 7 Temmuz'da bana verdi. Ben de Özcan Akkaya'ya illetim. Birlikte polisine gittik, dilekçe yazıp, cezaya itiraz etmemizi istediler. Bu arkadaş mümkün değil İstanbul'a gitmesi Demirci'ye bile zor gidiyor" diye konuştu.