325 yıllık ağacı kesmek yerine, projeyi ona göre çizdiler. İşte sonuç

Bir yaşam alanı kurmak için illaki orada bulunan ağaçları kesmek zorunda değilsiniz. Bunun en güzel örneklerinden biri Manisa'da yaşandı

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ne bağlı Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir öğrenci yurdu görenleri şaşırtıyor. 2004 yılında yapıldığı öğrenilen 4 katlı binada, ağaçlar balkonun içinden geçiyor. 325 yıllık olduğu öğrenilen ağacı kesmeyen şahıslar, binanın projesini de o ağaca göre çizdiler.Binanın önünden geçenler bu yapılanın örnek olmasını temenni ediyor. Binanın başlangıcından başlayan ağaç, ikinci balkondan ve çatı kısmında geçiyor ve terasa kadar çıkıyor.