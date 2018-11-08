33,5 kiloluk bal kabağı şaşırttı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan emekli müzik öğretmeni 59 yaşındaki Ali Ulvi Cerit'in tarlasında yetişen 33 kilo 440 gram ağırlığındaki bal kabağı, büyüklüğüyle dikkat çekti

33,5 kiloluk bal kabağı şaşırttı
08 Kasım 2018 Perşembe 10:04

Müzik öğretmeni Ali Ulvi Cerit, 25 yıllık mesleki yaşamının ardından 2008 yılında emekli oldu. Alemşahlı Mahallesi'ndeki tarlasında doğal ürünler yetiştirmeye başlayan Cerit, doğal gübrelerle sebze ve meyve üretmeye başladı. Cerit'in yetiştirdiği ürünlerden bal kabakları, büyüklükleriyle dikkat çekti. Bunlardan birinin ağırlığı, 33 kilo 440 grama kadar ulaştı.

BAL KABAĞININ REÇELİ DE YAPILIYOR

Doğal şekilde yetiştirdiği bal kabaklarını komşularına ve dostlarına hediye ettiğini belirten Cerit, "Tarımla uğraşmayı çok seviyorum. Bahçemde limon, ayva, karpuz, domates, hicaz narı, kiraz yetiştirmekteyim. Bu yıl bal kabağı yetiştirdim. Doğal hayvan gübresi ile gerçekten çok güzel oldular. Bal kabağı tatlısı, gerçekten çok güzel oluyor. Ayrıca reçeli de yapılıyor" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bal kabağı #kabak
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