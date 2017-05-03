3.5 aydır kayıptı, cesedi bulundu

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde 3.5 aydır kayıp olan 74 yaşındaki Mehmet Ali Acar'ın, Dalaman Çayı kenarında çamura saplanmış cesedi bulundu

Acıpayam'ın Çakır Mahallesi'nde geçen 16 Ocak'ta evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Acar'ın otomobili, Dalaman Çayı kenarı Örenyolu Kavaklıdere Mevkisi'nde, çamura saplanmış halde bulundu. Acar'ın çaya düşme ihtimaline karşı AFAD ekipleri ve jandarma, bölgede geniş çaplı arama yaptı. Bölgedeki yoğun kar ve yağmur yağışının da etkisiyle oluşan çaydaki kuvvetli akıntı yüzünden bir süre sonra çalışma sona erdi.



Çaydaki akıntının yavaşlamasıyla dün bölgeyi gezen vatandaşlar, Acar'ın otomobilinin bulunduğu yere yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Kelekçi Mahallesi yakınlarında, çamura saplanmış ve çürümüş ceset gördü. Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin kayıp Mehmet Ali Acar'a ait olduğunu tespit etti.



Acar'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.







