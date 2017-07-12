35 kaçak yakalandı, 3'ü açlıktan bayıldı!

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik botla denize açılan 35 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

Ayvacık İlçesi Bademli Köyü sahilinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açılan kaçak grubu, Sahil Güvenlik Mobil Radar Timi'nce tespit edildi. Bu bilgi, bölgede devriye görevi yapan TCSG 6 Bot Komutanlığı ekiplerine iletildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda lastik bottaki 35 kaçak yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen Afganistan, Eritre ve Kongo uyruklu kaçaklara kıyafet ve yiyecek yardımı yapıldı. 3 gündür aç oldukları öğrenilen kaçaklardan 3'ü baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kaçaklardan biri ise hastaneye kaldırıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçaklar Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezine gönderildi.