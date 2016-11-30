4 aylık imam nikahlı eşe kezzaplı işkence!

Aydın'ın Söke İlçesi'nde 4 ay önce 24 yaşındaki R.A. ile dini nikahla evlenerek Kocaeli'ye gelin giden 23 yaşındaki N.G., iddiaya göre R.A. ve yakınlarından işkence görüp yarı baygın halde Söke'deki baba evinin önüne terk edildi. Hastanede tedaviye alınan N.G.'nin kaburgasında ve parmaklarında kırıklar, sırtında morluklar bulunduğu ve cinsel organına kezzap döküldüğü tespit edildi. R.A. ve yakınlarının olayla ilgili arandığı belirtildi

Söke'nin kırsal Sarıkemer Mahallesi'nde yaşayan Doğu kökenli ailenin kızı N.G., yaklaşık 4 ay önce Kocaeli'nde yaşayan R.A. ile anlaşarak evlenmeye karar verdi. Gelinlik giyen N.G., resmi nikahı olmadan dini nikahla evlendi. Baba evinden gelinlikle ayrılan N.G., geçen cumartesi günü plakası tespit edilemeyen bir otomobille getirildiği baba evinin önüne bırakıldı. Yarı baygın halde ailesine, kocası ve yakınlarının işkencesine maruz kaldığını anlatan N.G. ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne, oradan da Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



CİNSEL ORGANINA KEZZAP DÖKÜLMÜŞ



N.G.'nin kaburgasında ve parmaklarında kırıklar, sırtında da morluklar bulunduğu ve cinsel organına kezzap döküldüğünün tespit edildiği belirtildi. Kızlarının anlattıkları karşısında büyük şok yaşayan aile, Sarıkemer Jandarma Komutanlığı'na giderek R.A. ve ailesinden şikayetçi oldu. Jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. N.G.'nın hastanede bekleyen yakınlarından kuzeni Nihat Talay şunları söyledi:



"2.5 ay boyunca N.G. ile sağlıklı bir şekilde görüşme sağlayabiliyorduk. Sonra kuzenim N.G.'nin cep telefonu kayınpederi tarafından elinden alınmış. Biz kızımızla, damadın ailesinin diğer fertleri aracılığı ile görüşmeye başladık. Bir haftadır da kendisi ile görüşmek istediğimizde 'sorun olmadığını ve kızımızın iyi olduğu' söylediler. Halbuki kızımıza o sırada değişik işkenceler yapıp karanlık bir odada aç ve susuz bırakmışlar. Bunlar yetmezmiş gibi bir de kaynar su ile haşlamakla tehdit etmişler."



'BU HALE GETİRENLER CEZALARINI ÇEKSİN'



Kardeşinin hayati tehlikeyi atlatsa bile psikolojik olarak çöküntüde olacağını söyleyen ağabeyi Şebattin G. ise şöyle konuştu:



"Güle oynaya gelin olarak gönderdiğimiz kardeşimizi işkence edilmiş bir şekilde kapımızın önünde bulduk. Kardeşimizi hastaneye kaldırdık. Kaç gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. Kardeşimize akıl almaz işkencelerde bulunmuş. Kaburgaları ve parmakları kırık. Sırtında vücudunun her yerinde morluklar ve işkence izleri var. Allah aşkına bunu hangi insan yapabilir. Kardeşim bu kadar vahşice davranılmayı hak edecek ne yapmıştır. Ailesi olarak bir tek isteğimiz var. Kardeşimize bu muameleyi yapanlar cezalarını çeksin."



'HASTANE MASRAFLARINI KARŞILAYALIM' TELEFONU



Damadın babası M.A. tarafından telefonla arandıklarını söyleyen ağabey Şebattin G., "Damadın babası arayarak hastane masraflarımızı karşılama teklifinde bulundu. Şikayetçi olmamamızı ve olayı kapatmamızı istedi. Ben de böyle bir şeyin olmayacağını adalet önünde hesap vereceklerini belirttim" diye konuştu.