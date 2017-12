4 bin 500 işçi hakları verilmezse iş bırakacak!

İşveren sendikası olan Türkiye Metal Sanayiciler Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmesinde ücret artışıyla ilgili maddeler üzerinde uzlaşma sağlayamayan Türk Metal Sendikası'nın Manisa'daki 4 bin 500 üyesi, 16 fabrikada eyleme başladı. Fazla mesailere gitmeyen, pazartesi ve perşembe günleri yemekhanelerde kaşıkları birbirine vurarak ses çıkaran ve fabrika içinde yürüyüş yapan işçiler, hakları verilmediği takdirde fabrikalarda iş bırakma eylemi yapmaya hazırlanıyor

MESS ile 5 Ekim'de başlayan, Türkiye'de 130 bin işçiyi kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde, 6 oturumda yapılan görüşmelerde gerekli mutabakatı sağlayamayan Türk Metal Sendikası, 1 Aralık'tan itibaren yetkili olduğu tüm fabrikalarda eylem kararı aldı. Türk Metal Sendikası'nın Manisa'da yetkili olduğu 16 fabrikada toplam 4 bin 500 işçi, fabrika içinde eylemlere başladı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli, eylemlerin 1 haftadır fabrikalarda devam ettiğini dile getirdi. MESS'in toplu iş sözleşmesi masasında uzlaşmaz tavır izlediğini öne süren Şube Başkanı Dereli, eylem kararının 1 Aralık tarihinde yapılan son toplantının ardından alındığını ifade etti.



Toplu iş sözleşmesi masasında MESS ile ücret artışı ve diğer parasal konular konusunda fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve işveren sendikasının uzlaşmaz bir tavır izlediğini ileri süren Dereli, "Bu yılki yapılması beklenilen toplu iş sözleşmesinde işçiye kıdeme dayalı zam verilmesini talep ettik. MESS ise geçtiğimiz günlerde kıdeme dayalı zam konusunun kendilerinin kırmızı çizgisi olduğu yönünde açıklamada bulundu. Bunun sebebini de 'Eşit işe, eşit ücret' olarak ifade etti. Ancak bir fabrikada 12-15 yıl çalışan bir işçi arkadaşımız, işte kalifiye olduğu için daha fazla ücret almanın hakları olduğunu düşünüyor. Bizim düşüncemiz de bu yönde. Oturduğumuz toplu iş sözleşmesinde bu konuda 1 Aralık tarihinde MESS ile gerçekleştirilen son toplantıda gerekli uzlaşmayı sağlayamadık. Toplantı sonrasında uyuşmazlık kararı aldık. Bu kararın hemen ardından Türk Metal-Sen olarak Türkiye genelinde 180 fabrikada eylem kararı aldık. Bu kararlarımızı da bildirdik. Yaklaşık bir haftadır eylemlerimiz sürüyor" diye konuştu.



'EYLEM, TALEPLERİMİZ YERİNE GELENE KADAR SÜRECEK'



Bir haftadır devam eden eylemlerin her pazartesi ve perşembe günü değişeceğinin altını çizen Şube Başkanı Dereli, eylemlerin toplu iş sözleşmesindeki talepleri kabul edilip, sözleşmeye imza atılana kadar devam edeceğini dile getirdi. Dereli, "Eylemlerimizde şu anda yetkili olduğumuz fabrikalarda sendikalı üyelerimiz fazla mesailere kalmıyor. Pazartesi ve perşembe günleri de eylemlerimiz fabrika içlerinde yasal olarak devam ediyor. Bu kimi zaman yemekhanelerde kaşık vurma, kimi zaman da fabrika içinde iş çıkışlarında yürüyüş olarak devam ediyor. Pazartesi ve perşembe günü yapılacak eylemler her hafta değişecek. Ne eylemi yapılacağı genel merkezimiz tarafından belirlenecek. Bu eylemler bizim talep ettiğimiz doğrultudaki toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar devam edecek" diye konuştu.



'UZLAŞAMAZSAK GREV KARARI ALACAĞIZ'



Dereli açıklamasında son olarak, uzlaşma konusunda arabuluculuk sürecinin işlediğinin ifade ederek, "Şu anda iş bırakma eylemi yapmıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde fabrika önlerinde yürüyüşler yapacağız. Eylemlerimiz her hafta üstüne katarak devam edecek. Eğer talep ettiklerimiz yerine gelmediği takdirde üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Talebimiz kabul edilmezse ve arabuluculuk süresinde anlaşamazsak, genel başkanımızın talimatı ile grev kararı alınacak. Talebimiz, 6 aylığına yüzde 38 zam ve kıdem yılına göre bir artışın olmasıdır. Bu zam kendi kafamızdan değil, genel merkezimizin titiz çalışması sonrası ortaya çıkmıştır. Tek hedefimiz Türkiye'de ücret adaletini sağlamak" diye konuştu.