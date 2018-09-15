Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 5 bin yıllık geçmişe sahip Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde, ilk defa kemik sapı kalıntılı, ağırşak bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, bu yılki kazılarda bulunan ağırşak ile bölgede 4 bin yıl önce dokumacılık yapıldığını söyledi

Eceabat ilçesindeki Maydos Kilisetepe Höyüğü'nde 2010 yılından bu yana devam eden kazı çalışmalarında yeni eserler ortaya çıkmaya devam ediyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göksel Sazcı başkanlığında, 25 kişilik ekip ile sürdürülen kazılarda, dokumacılıkta kullanılan ilk kez kemik sapı kalıntılı 4 bin yıllık ağırşak bulundu. Kazı ekibinin büyük titizlikle yürüttüğü çalışmalarla gün yüzüne çıkarılan ağırşağın ortasında yaklaşık yarım santim kalınlığında hayvan kemiği bulunuyor.

Kazı çalışmaları sırasında bulunan 4 bin yıllık ağırşak hakkında bilgi veren Maydos Kilisetepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, “Bu gördüğünüz bir ağırşak. Türkiye’de prehistorik yapılan kazıların hemen hemen hepsinde bulunan bir buluntu. Fakat bu ağırşağın diğerlerinden farklı bir özelliği, içinde kemik kalıntılarının olması. Bu ilk defa bir kazıda ağırşakla birlikte içerisinde sap olması gerekirken, kemikle birlikte bulunuyor. Biz daha önceden bunların ahşap takılarak döndürüldüğünü düşünüyorduk ve kazılarda da böyle ‘bız’ dediğimiz kemik aletler ortaya çıkıyordu. Biz onların deri delme işlerinde ya da diğer örgü işlerinde, dokuma işlerinde kullanıldığını düşünüyorduk. Fakat bu tür ‘bız’ların ağırşakların içerisine konulup bir nevi kirmen şeklinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu da bir ilk. Yani ilk defa kemik sapının kalıntısıyla birlikte bir ağırşak burada ortaya çıktı. Yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait. Bu ağırşak yün eğirmede, iplik oluşturmada ve dokumacılıkta kullanılıyor. Biz bu buluntuyla tabii ki 4 bin yıl öncesinde burada dokumacılık yapıldığını, iplik üretildiğini, çeşitli tekstil ürünlerinin oluşturulduğunu ve üretildiğini söyleyebiliriz" dedi.