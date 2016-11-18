4 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, öldürdü. İstenen ceza belli oldu

Manisa Alaşehir'de 4 yaşındaki Irmak'ı öldüren komşu için istenen ceza belli oldu

Manisa Alaşehir'de 4 yaşındaki Irmak Kupal, evlerinin önünde oyun oynarken kaybolmuştu. Arama çalışmaları devam ederken ailesi de katıldıkları bir programda çocuklarını aramaya devam ettiler.



Kayıp çocuğun babası Bilal Kupal, programda yaptığı açıklamada komşuları Himmet A.'yı işaret etmişti. Bunun üzerine Himmet A. da programa katıldı.



Programın sunucusu Müge Anlı'ya cinayeti itiraf eden Himmet A., küçük Irmak'a tecavüz ettiğini sonra da onu boğarak öldürdüğünü açıklamıştı.



İtiraf ve çocuğun cesetinin bulunması sonrası tutuklanan Himmet A. hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.



Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 11 sayfalık iddianamede, Himmet A. hakkında, "Cinsel amaçlı cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, çocuğu beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.



İddianamenin kabul edilmesiyle sanığın yargılanmasına da başlanacak.





