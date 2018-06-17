4 yaşındaki çocuk sele kapılarak kayboldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde, sağanak nedeniyle göle dönen sokaklarda akıntıya kapıldığı tahmin edilen, 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir kayboldu

İlçede gündüz saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Otomobiller suda sürüklenirken, birçok dükkanı ise su bastı. İlçede yaşayan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir, sel sırasında kayboldu. Baba Süleyman Özdemir sinir krizi geçirerek, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, Selendi ilçesinde meydana gelen sağanak ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in kaybolduğu doğrulanırken, İzmir'den takviye ekip olarak yola çıkan AFAD dalgıçlarının ilçeye ulaşmak üzere olduğu bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Selendi ilçesinde bugün saat 16.30 sıralarında aniden yaşanan ve yaklaşık bir saat süren sağanak yağış, özellikle ilçe merkezinde genel yaşamı etkilemiştir. Olayın öğrenilmesine müteakiben Manisa AFAD, UMKE, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Emniyet ve Jandarma ekipleriyle derhal duruma müdahale edilmiş olup, çalışmalar halen devam etmektedir.

Yaşanan taşkın sırasında 2014 doğumlu Rüzgar Kemal Özdemir kaybolmuştur. Bu yüzden arama kurtarma çalışmalarına takviye amaçlı İzmir ilinden AFAD dalgıç ekibi de talep edilmiş olup, ekip ilçemize intikal etmek üzeredir. Ayrıca 6 ev, 3 iş yeri ve 1 araç da hasar söz konusu olup, ekiplerimizce gerekli müdahale yapılmıştır."