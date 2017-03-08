4 yaşındaki Irmak'ı tecavüz edip öldüren Aktürk'ün cezası belli oldu

4 yaşındaki Irmak Kupal'ı tecavüz ederek öldürdüğünü televizyon programında itiraf eden Himmet Aktürk'ün cezası belli oldu

4 yaşındaki Irmak Kupal 'ı tecavüz ederek öldürdüğünü televizyon programında itiraf eden Himmet Aktürk'ün cezası belli oldu

Olay



Aktürk, programın sunucusuna her şeyi itiraf etmiş ve küçük kızı tecavüz ettikten sonra öldürdüğünü söylemişti. Bu itiraf sonrası polis Aktürk'ü gözaltına aldı. Aktürk, küçük kızı gömdüğü yeri söyledi. Yapılan incelemede küçük kızın cesedi bulundu. Hakkında dava açılan Himmet Aktürk'ün davası ise bu sabah karara bağlandı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim Aktürk için 51 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Aileden de acı haber

Kızlarını kaybeden aileden de geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde acı haber gelmişti. Alınan bilgiye göre 44 yaşındaki baba Bilal Kupal, eşi ve kızını öldürdükten sonra intihara kalkışmıştı. Olay Manisa Alaşehir'de meydana gelmişti. 4 yaşındaki Irmak Kubal, kapının önünde oynarken kaybolmuş ve polis küçük kızı aramaya başlamıştı. Küçük kızın ailesi kızlarının bulunması için televizyon programlarına da çıkmış, bir programda baba komşuları Himmet Aktürk'ten bahsetmişti. Bunun üzerine programın çalışanları Aktürk'ü de yayına çağırmıştı.Aktürk, programın sunucusuna her şeyi itiraf etmiş ve küçük kızı tecavüz ettikten sonra öldürdüğünü söylemişti. Bu itiraf sonrası polis Aktürk'ü gözaltına aldı. Aktürk, küçük kızı gömdüğü yeri söyledi. Yapılan incelemede küçük kızın cesedi bulundu. Hakkında dava açılan Himmet Aktürk'ün davası ise bu sabah karara bağlandı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim Aktürk için 51 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.Kızlarını kaybeden aileden de geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde acı haber gelmişti. Alınan bilgiye göre 44 yaşındaki baba Bilal Kupal, eşi ve kızını öldürdükten sonra intihara kalkışmıştı.