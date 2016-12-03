4 yıldır verdikleri 'sahil' mücadelesini kazandılar

Bodrum'un Torba Sahili'nde kıyı kenar çizgisi ihlal edilerek yapıldığı ileri sürülen duvar nedeniyle, 4 yıldır kamuya açık plajda denize giremediklerini ileri sürüp eylem yapan site sakinlerine sevindirici haber geldi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yaptığı incelede kıyıda yapılması mümkün olmayan bir takım uygulamalara rastlandığını belirtip, kaldırılması için Bodrum Belediyesi ve Kaymakamlığı'na yazı gönderdi

Torba Mahallesi'ndeki Ali Gülçelik'e ait turistik tesis ve restoran işletmesinin inşaat çalışmaları kapsamında, iddiya göre 4 yıl önce sahile kıyı kenar çizgisi ihlal edilerek yaklaşık 80 santimetre yüksekliğinde taş duvar örülüp, içi toprakla dolduruldu. Duvarın, 35 yıldır kullandıkları kamuya açık plaja girmelerine engel olduğunu belirten çevredeki site sakinleri, Belediye, Kaymakamlık ve Valiliğe dilekçeyle durumu bildirdi. Ancak, bir sonuç alamayan site sakini yaklaşık 70 kişi, geçen 6 Haziran'da bu sahilde toplanıp, 'Sahilimizi geri istiyoruz' yazılı dövizler taşıyarak, eylem yaptı.



Torba Güzelleştirme Derneği Başkanı Sencer Kaygusuzer, burada grup adına yaptığı açıklamada, dört yıldır örülen duvar nedeniyle kamuya açık bir plaja giremediklerini belirtip, kıyı kenar çizgisinin tespit edilerek, işgale son verilmesini istedi. Kaygusuzer, açıklamasında tesisin tapusunun denize sıfır halde olması durumunda bile kamu yararına olduğu için iptal davası açacaklarını kaydetti. Site sakinleri Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da imzaladıkları toplu dilekçeyi de gönderip, durumun incelenmesini ve halkın mağduriyetinin ortadan kaldırılmasını istedi.



SEVİNDİREN KARAR



Bakanlığın talimatı üzerine Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen iki müfettiş, geçen eylül ayında sahilde yaptığı incelemede, kıyı kenar çizgisinin ihlal edildiğini tespit etti. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, geçen 7 Kasım'da Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediye Başkanlığı'na gönderdiği tespit yazısı ve kararda, "Bu alanda yerinde yapılan incelemede kıyıda yapılması mümkün olmayan bir takım uygulamaların yapıldığı görülmüş olup bu uygulamaların kaldırılması sağlanarak 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre gerekli yasal işlemlerin yapılması hususunda, gereğini ve bilgilerinizi rica ederim" denildi.



Bu karar site sakinlerini sevindirdi. Site sakinleri adına bir açıklama yapan Orhan Özdem, "Denizin içine kadar duvar ördüler. Buna rağmen girmeye çalıştığımızda ise kürekle ve köpeklerle tehdit edildik. Valilik ve belediye iki yıldır yaptığımız suç duyurularına kayıtsız kalınmıştı. Şimdi Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen işgali kaldırın, plajı kamuya açın yazısı eylemimizde ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Artık, bundan sonrası Belediye ve Kaymakamlığın görevi" dedi.



