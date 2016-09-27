Haber Kaynağı: DHA

'Beyinde su toplanması' olarak bilinen 'Hidrosefali' hastası milli yüzücü Batuhan Çiltaş'a doğumundan 3 gün sonra amaliyat yapıldı. Ameliyatla beynindeki şant pompası değiştirildi. Ardından sağlığına kavuşması için bir dizi operasyon geçirdi. Halen de bu hastalığı nedeniyle tedavisi süren Çiltaş'ın talihsizlikler yakasını bırakmadı. Hidrosefali hastalığı ile mücadele eden Çiltaş'ta bu kez de bir yıl önce omurilik eğriliği ortaya çıktı. Doktorlar, ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ancak, Manisa'daki devlet ve üniversite hastanelerinde bu ameliyatın yeterli teknik donanım bulunmaması ve riskli olması nedeniyle yapılamayacağı belirtilip, tedavisine başlanmadı. Özel hastanelerde ameliyatın yapılabilmesi için 40 bin lira istendi.1995 yılında Şırnak'ta girdiği çatışma sonrası içerisinde bulunduğu zırhlı aracın şarampole devrilmesiyle gazi olan babası Uzman Çavuş Yıldırım Yaşar Çiltaş, ancak Manisa'daki devlet ve üniversite hastanelerinde bu ameliyatın yeterli teknik donanım bulunmaması ve riskli olması nedeniyle yapılamayacağı belirtilip, oğlunun tedavisine başlanmadığını söyledi. Çiltaş, özel hastanalerde ameliyatın yapılabilmesi için 40 bin TL istendiğini ancak, bu parayı karşılamalarının mümkün olmadığını söyledi. Çiltaş, "2 bin 500 liralık gazi maaşımla üniversitede çocuk okutup, evimi geçindiriyorum. Oğlumun ameliyatı için hayırseverlerden destek bekliyorum" dedi. Gözü yaşlı anne Gülşen Çiltaş ise, şöyle konuştu:"Batuhan doğumundan bu yana 'Hidrosefali' hastalığı nedeniyle 9 defa ameliyat oldu. Hep küçük miktarlar olduğu için devletin karşıladığı hastanelerde hiç kimseden yardım almadan ameliyat masraflarını karşıladık. Bugüne kadar 15 bin TL'ye varan ameliyat masraflarını ödedik. Ama şu an ameliyat masrafını karşılayamıyoruz. Yardım istiyoruz. Çünkü çocuğum bir an önce tedavi olamazsa felç kalacak. Ömrünün sonuna kadar yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalacak."Manisa Su Sporları Kulübü'nün dört yıldan bu yana sporcusu olan ve bugüne kadar katıldığı Türkiye Yüzme Şampiyonaları'nda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunan milli yüzücü Batuhan Çiltaş da tek isteğinin ameliyat olarak, sağlığına kavuşmak olduğunu söyledi.