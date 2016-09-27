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    • 40 bin TL bulunmazsa milli yüzücü felç olacak

    Manisa'da Güneydoğu gazisi Uzman Çavuş Yıldırım Yaşar Çiltaş, aynı zamanda hidrosefali hastası olan engelli milli yüzücü oğlu 15 yaşındaki Batuhan Çiltaş'ın omurliğindeki eğrilik (skolyoz) bulunduğunu, ameliyat olmaması halinde felç olabileceğini söyledi. Baba Çiltaş, oğlunun ameliyat masrafları için hayırseverlerden destek istedi

    26 Eylül 2016 Pazartesi 10:45
    40 bin TL bulunmazsa milli yüzücü felç olacak
    'Beyinde su toplanması' olarak bilinen 'Hidrosefali' hastası milli yüzücü Batuhan Çiltaş'a doğumundan 3 gün sonra amaliyat yapıldı. Ameliyatla beynindeki şant pompası değiştirildi. Ardından sağlığına kavuşması için bir dizi operasyon geçirdi. Halen de bu hastalığı nedeniyle tedavisi süren Çiltaş'ın talihsizlikler yakasını bırakmadı. Hidrosefali hastalığı ile mücadele eden Çiltaş'ta bu kez de bir yıl önce omurilik eğriliği ortaya çıktı. Doktorlar, ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ancak, Manisa'daki devlet ve üniversite hastanelerinde bu ameliyatın yeterli teknik donanım bulunmaması ve riskli olması nedeniyle yapılamayacağı belirtilip, tedavisine başlanmadı. Özel hastanelerde ameliyatın yapılabilmesi için 40 bin lira istendi.

    1995 yılında Şırnak'ta girdiği çatışma sonrası içerisinde bulunduğu zırhlı aracın şarampole devrilmesiyle gazi olan babası Uzman Çavuş Yıldırım Yaşar Çiltaş, ancak Manisa'daki devlet ve üniversite hastanelerinde bu ameliyatın yeterli teknik donanım bulunmaması ve riskli olması nedeniyle yapılamayacağı belirtilip, oğlunun tedavisine başlanmadığını söyledi. Çiltaş, özel hastanalerde ameliyatın yapılabilmesi için 40 bin TL istendiğini ancak, bu parayı karşılamalarının mümkün olmadığını söyledi. Çiltaş, "2 bin 500 liralık gazi maaşımla üniversitede çocuk okutup, evimi geçindiriyorum. Oğlumun ameliyatı için hayırseverlerden destek bekliyorum" dedi. Gözü yaşlı anne Gülşen Çiltaş ise, şöyle konuştu:

    "Batuhan doğumundan bu yana 'Hidrosefali' hastalığı nedeniyle 9 defa ameliyat oldu. Hep küçük miktarlar olduğu için devletin karşıladığı hastanelerde hiç kimseden yardım almadan ameliyat masraflarını karşıladık. Bugüne kadar 15 bin TL'ye varan ameliyat masraflarını ödedik. Ama şu an ameliyat masrafını karşılayamıyoruz. Yardım istiyoruz. Çünkü çocuğum bir an önce tedavi olamazsa felç kalacak. Ömrünün sonuna kadar yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalacak."

    Manisa Su Sporları Kulübü'nün dört yıldan bu yana sporcusu olan ve bugüne kadar katıldığı Türkiye Yüzme Şampiyonaları'nda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunan milli yüzücü Batuhan Çiltaş da tek isteğinin ameliyat olarak, sağlığına kavuşmak olduğunu söyledi.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Manisa, Manisa Engelli, Engelli Yardım

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