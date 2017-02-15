49 yıldır, engelli eşine çocuk gibi bakıyor

Manisa'da bir kadın 49 yıldır engelli olan eşine çocuk gibi bakıyor

66 yaşındaki Hacer Kuru ile 82 yaşındaki Yusuf Kuru 49 yıldır evli. Manisa'da yaşayan çiftten Yusuf Kuru, yüzde 99 engelli. Hacer Kuru, evlendiğinden bu yana yani 49 yıldır engelli olana eşine çocuk gibi bakıyor. Hacer Kuru, evlendiklerinde de eşinin engelli olduğunu söylüyor, ancak zaman geçtikçe eşinin durumu daha da ağırlaşmış.2 çocukları olduğu öğrenilen çift, Yusuf Kuru'nun malulen emekli maaşı ile hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.İki göz odalı evde yaşayan çiftten Hacer Kuru, eşinin yatalak olduğunu, iki baston ile arada kaldırmaya çalıştığını anlattı. Eşinin kendisi olmadan yerinden kalkamadığını boynunu bile döndüremediğini anlatan kadın, eşinin tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını ona çocuk gibi baktığını anlattı.Eşinin raporlarda yüzde 99 engelli olarak geçtiğini de belirten Kuru, ancak ağır engelli sayılmadığını bu yüzden de engelli bakım aylığı alamadıklarını söyledi.Eşinin ellerini oynatabilmesi ve yemeğini yiyebilmesi nedeniyle ağır engelli sayılmadığını da belirten Kuru, rapor için kendilerini İzmir'e yönlendirdiklerini ancak İzmir'e gidecek durumlarının olmadığını söyledi. Eşinin İzmir'e götürülmesi ve rapor alınması gerektiğini belirten Kuru, yetkililerden yardım beklediklerini de anlattı.