5 okul yaptırdı, 4 tane daha yaptırıyor!

Denizli'de daha önce engelliler için 2 ayrı okul, 1 imam hatip lisesi, 1 endüstri meslek lisesi ve 1 ilkokul yaptıran işadamı Orhan Abalıoğlu, hayırseverlikte sınır tanımadı ve 4 lise binası daha yaptırıyor

Denizli Valisi Hasan Karahan, okul yaptırmakta sınır tanımayan eğitime büyük katkı sağlayan Abalıoğlu Yem, Soya ve Tekstil Sanayi Şirketi sahibi Orhan Abalığolu'nun, 4 ayrı mahallede yaptırdığı inşaat halindeki lise binalarını inceledi. Hayırsever işadamı Orhan Abalıoğlu, daha önce Abalıoğlu Yem Sanayi Spastik Engelliler Okulu, Orhan Abalıoğlu Endüstri Meslek Lisesi, Cedide Abalıoğlu Engelliler Okul ve Cedide Abalıoğlu İmam Hatip Lisesi binalarını yaptırmıştı. Türkiye'de yem sanayisinde öncü olan işadamı Abalıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, daha önceki okul açılışında verdiği 4 okul sözünü de yerine getirdi. Hayırsever işadamı Orhan Abalıoğlu toplam 4 ayrı mahallede çocukları Ergun, Filiz, Baha ve Ender adına 12 milyon 200 bin lirayı bulan yatırımla lise binası yaptırıyor. İşadamının eğitime olan katkısı 30 milyon lirayı buldu.



Vali Hasan Karahan'da inşaatı devam eden okulları gezerek inceledi. Vali Karahan'a; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Vali Yardımcısı Kemal İnan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, hayırsever işadamı Orhan Abalıoğlu da eşlik etti. İlk olarak Eskihisar Mahallesi'ndeki 40 derslikli Oya-Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulunan Vali Karahan ve beraberindekiler, daha sonra Çakmak Mahallesi'nde yaptırılan yine 40 derslikli Necla-Ergun Abalıoğlu Meslek Lisesi'ni ardından Şirinköy Mahallesi'ndeki 40 derslikli Filiz Abalıoğlu Anadolu Lisesi inşaatını, son olarak ise Servergazi Mahallesinde yapımı devam eden 40 derslikli Pınar-Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi'nin inşaatını gezdi. Vali Karahan, okulların yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilebilmesi için yüklenici firma yetkililerine de talimat verdi. Abalıoğlu'nu eğiteme verdiği büyük destekten dolayı kutladı.