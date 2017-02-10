5 şiddetindeki deprem ana deprem, artçı değil

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Özden, Ayvacık'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Bugünkü 5 büyüklüğündeki deprem ana bir depremdir. Buna artçı bir deprem diyemeyiz." dedi

Çanakkale birkaç gündür sürekli depremlerle sallanıyor. Bugün en son 5 büyüklüğünde bir depremle sallanan Çanakkale için uzmanlardan açıklama geldi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Özden, meydana gelen depremin bir artçı olmadığını, ana deprem olduğunu söyledi.



Daha önce de aynı yerde 5.3 büyüklüğünde depremlerin olduğunu belirten Özden, onları ana deprem kabul edip, bugünkü depremi artçı kabul edemeyeceklerini söyledi. 5 şiddetindeki depremden sonra olan daha küçük şiddetteki depremleri artçı olarak kabul edebileceklerini belirten Özden, az da olsa artçıların olduğunu da açıkladı.



5'in üzerindeki depremlerin ana şok olduğunu belirten Özden, "Dolayısıyla bu fayın üzerinde, yani Tuzla bölgesi segmenti üzerinde yer kabuğunun içerisinde 5 kilometre ile 10 kilometre arasındaki bir aralıkta bu bölgedeki enerji açığa çıkmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.



Bölgedeki fayın kısa bir fay olduğunu belirten Özden, ancak üzerindeki enerjinin bitmediğini bu yüzden depremlerin devam ettiğini söyledi. Özden, depremlerin bir süre daha devam edeceğini ancak sayılarının zamanla azalacağını da vurguladı.