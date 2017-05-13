5 yaşındaki Elif, annesinin sesi oldu

Manisa'da 5 yaşındaki Elif Nur Muçe, işitme ve konuşma engelli annesi 45 yaşındaki Emine Muçe'nin sesi ve kulağı oldu. Kızının 2 yaşından itibaren işaret dilini öğrendiğini belirten Emine Muçe, en çok kızının 'Anne' deyişini ve sesini merak ettiğini anlattı

Emine Muçe ile kızının birbirlerine olan sevgisi görenleri duygulandırıyor. Evli ve 2 çocuk annesi Emine Muçe, sağır ve dilsiz olarak dünyaya geldi. Kendisi gibi konuşma ve duyma engelli işçi emeklisi Bülent Meçe ile hayatını birleştiren, 16 yaşında Can adında oğlu bulunan Emine Muçe'ye, 5 yaşındaki kızı tercüman oldu. Kendisi de işçi emeklisi olan Emine Muçe'nin kızı Elif Nur Muçe, 2 yaşında işaret dilini öğrendi. O günden itibaren küçük Elif annesinin hem sesi hem de duyan kulağı oldu. İşaret dili ile duygularını anlatan anne Emine Muçe, şöyle dedi:



"Doğuştan duyma ve konuşma engelliyim. Kızımın sesini hiç duymadım, ama en çok sesini ve 'anne' deyişini merak ediyorum. O benim duyan kulağım, sesim oldu. Konuşmaya başlamasıyla birlikte işaret dilini de öğrendi. Şimdi işaret dilini bilmeyen insanlarla benim iletişimimi sağlıyor."



Anlaşmam zor olmuyor

İşaret dili ile anlaşan anne kız, birbirlerine olan sevgilerini de 'seni seviyorum' işareti ile anlattı. Küçük Elif Nur, "İşaret dilini öğrendim. Annemle anlaşmam zor olmuyor. Onunla konuşabiliyoruz. Hem de insanlara onun anlatmak istediklerini söylüyorum. Annem konuşmuyor, ama ben onu çok seviyorum" diye konuştu.