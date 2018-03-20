5 yıldır karavanla Türkiye'yi geziyorlar

Ankaralı Bahattin Yanıkoğlu ve Arzu Tan çifti, emekli olur olmaz, satın aldıkları minibüsü karavana çevirip Anadolu yollarına düştü

“Beyaz Geçi” adını verdikleri karavanlarıyla Türkiye turuna çıkan Yanıkoğlu-Tan çifti, Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan Sulungur Gölü’nde verdikleri molada açıklamalarda bulundu.



Bahattin Yanıkoğlu, karavanın kendileri için bir hayat biçimi olduğunu belirterek, “Emekli olunca neyimiz var neyimiz yok sattık. Bu minibüsün içini kendi çabalarımızla yaparak karavana çevirdik. Karavanımızın içinde radyo, televizyon, hidrofor ve su deposu gibi evde bulunan malzemeleri kullandık. Karavanımızın üzerinde bulunan güneş enerjisi paneli sayesinde elektrikli aletleri çalıştırarak 5 yıldır bu maceramızı sürdürüyoruz.” dedi.



Karavanda misafirleri için çadır da bulunduran Yanıkoğlu, "Karavan hayatı çok farklı bir kültür. Bir karavan sahibi olmak herhangi bir araç sahibi olmak demek değil. Karavan bir hayat biçimi. Karavan ile bütünleşiyorsunuz. Onu eşyadan fazlası olarak görüyorsunuz. İşte biz karavanımıza 'Beyaz geçi' adını verdik. Şu an Dalyan Sulungur Gölü kıyısında konaklıyoruz. Bundan sonraki rotamız Trakya olacak. Türkiye’nin üçte ikisini ‘Beyaz geçi’mizle gezdik, gezmeye de devam edeceğiz.” diye konuştu.





Evlerini sırtlarında taşıyorlar



Arzu Tan da karavan hayatının çok keyifli olduğunu anlatırken, evlerini sırtlarında taşıyor gibi hissettiklerini, müthiş manzaralar yansıtan patika yollara da sapabildikleri için sürekli ana yol sıkıcılığından kurtulduklarını söyledi.



Karavanın bir araç değil, yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Tan, "Patikalardan gittiğiniz zaman hiç kimsenin keşfedemediği güzellikleri keşfetme şansınız oluyor. Karavan bir araç değil yaşam biçimidir. Karavanla hayatınızı dilediğiniz kadar yavaşlatıp kamp yapma özgürlüğüne sahip olabiliyorsunuz. Tıpkı şu an caretta caretta kaplumbağalarıyla ünlü Dalyan’da bizim yaptığımız gibi.” ifadelerini kullandı.



