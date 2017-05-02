500 yıllık geleneği yaşatıyorlar

Muğla'nın Milas ilçesi Çomakdağ köyünde kadınlar, günlük hayatta rengarenk giyim kuşamlarıyla 500 yıllık geleneklerini yaşatıyor

Çomakdağ'da kadınlar ile kız çocuklarının rengarenk ipekten giysileri, altın takıları ve başlarına taktıkları çiçekler, köyü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Köyde yapılan geleneksel düğünler de büyük ilgi görüyor. 4-5 gün süren düğünleri izlemek için çok sayıda yabancı turist, köyü ziyaret ediyor.



Birçok ilden de bölgeye kalabalık gruplar halinde foto safari düzenleniyor. Etkinliklerde Çomakdağ sakinleri, yöresel mimariyi yansıtan evlerinde rengarenk kıyafetleriyle, safariye katılan fotoğraf sanatçılarına poz veriyor.



Çomakdağ Köyü Kültür, Turizm ve Araştırma Derneği Başkanı Hasan Yıldırım, AA muhabirine, Yörük olan atalarının Çomakdağ'a yaklaşık 500 yıl önce yerleştiğini söyledi.



Örf ve adetlerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Bunlardan şimdiye kadar taviz vermedik, vermemek için de dernek kurduk. Derneğimizin amacı kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak." dedi.



"Bez bebekler, kadınların gelir kaynağı oldu"

"Dünyanın her yerinden geliyorlar"

"Düğünlerde giydiğimiz kıyafetlerin maliyeti 2 bin lira"

Köyde kadınların yüzyıllardır, giydikleri kıyafetlerle geleneklerini sürdürdüğünü anlatan Yıldırım, "Kıyafetlerde canlı renkler çok tercih ediliyor. Kadınların başlarına taktıkları çiçekler dahi canlıdır, yapma çiçek hiçbir zaman takmazlar. Mevsime göre çiçekleri takarlar. Bu çiçekleri takma amacı, daha iyi görünmek, daha güzel kokmak. Çiçekler onlara canlılık, şevk, heyecan veriyor. Çiçeği sabahtan akşama kadar takarlar." diye konuştu.Çomakdağ köyünde mimari yapının, taş işlemelerin, ahşap işçiliğinin ve ipek böcekçiliğinin de yüzyıllar öncesinden geldiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:“Önceki yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce pilot köy seçilen Çomakdağ'da 'Geleneksel Giysili Bebek Projesi' ile kadınlarımız, geleneklerimizi bez bebeklere taşıdı. Bu bebekler de çok ilgi gördü. Bebekler yurt içi ve dışında çok sayıda fuarlarda tanıtıldı. Köyümüze gelen yerli ve yabancı turistler, bez bebeklerimize ilgi gösteriyor ve satın alıyor. Bez bebekler, köyde yaşayan kadınlarımızın da gelir kaynağı oldu."Yıldırım, köyün, tarihi ve kültürel yapısı nedeniyle dikkati çektiğini bildirdi.Çomakdağ'a dünyanın her yerinden ziyaretçi geldiğini ifade eden Yıldırım, "Avrupa ülkelerinden gelmeyen kalmadı. Rusya'dan, Çin'den, Japonya'dan misafirlerimiz oluyor." diye konuştu.Geleneksel düğünlerini de anlatan Yıldırım, "Burada biri düğün yaptığı zaman köyün tamamı katılır. 'Bunla dargınım' diye katılmamazlık yapmaz. Yine dargınsa, dargınlığı düğünden sonra devam eder." ifadelerini kullandı.Köyde yaşayan Edibe Sarıkaya (63) ise 5 yıldır bez bebek dikerek geçimini sağladığını söyledi.Hazırladıkları bebekleri 15 liradan sattıklarını bildiren Sarıkaya, "Çomakdağ'ın yöresel kıyafetleri ve bez bebekleri ünlü. Ziyaretçiler en çok bunları merak ediyor. Bez bebeklerin önce ayakkabısını, elbisesini dikeriz, başını yaparız. Bir bebek yapmak 1-2 saatimizi alır. Yaptıktan sonra pazara götürüyoruz. Genellikle 15 liradan satıyoruz." dedi.Huriye Alkaya ise atalarından miras kalan gelenek ve görenekleri yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.Kültürlerini yaşatmak için daha çok kadınların çaba gösterdiğini dile getiren Alkaya, "Düğünlerde giydiğimiz kıyafetlerin maliyeti yaklaşık 2 bin lirayı buluyor. Çocuklarımıza hem özel günlerde hem de düğünlerde yöresel kıyafetler giydiriyoruz. Kıyafetlerimizi daha uzun ömürlü olması için dolap ve sandıklarımızda bezlerin arasına sararak saklamaya çalışıyoruz." diye konuştu.Alkaya, dokuması ve boyaması dahil yöresel kıyafetlerin birçoğunu kendilerinin hazırladığını sözlerine ekledi.