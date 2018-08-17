5.5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!

Bodrum'da, 5,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen S.G. (50), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

5.5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
17 Ağustos 2018 Cuma 12:35

Ortakent- Yahşi Mahallesi'nde kuaförlük yapan, 2 çocuk sahibi S.G., iddiaya göre, iş yerinin yanındaki işletmenin sahibinin 5,5 yaşındaki kızını "Seninle Sünger Bob oynayalım mı?" diyerek, dükkandaki tuvalete götürmeye çalıştı. Durumu fark eden çocuğun ağabeyi, kardeşiyle konuştu. Bunun üzerine S.G.'nin, daha önce birçok kez çocuğa cinsel istismarda bulunduğu anlaşıldı. Polise yapılan ihbar üzerine geçen çarşamba günü kuaför dükkanına gelen ekipler, S.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.G., 'çocuğa cinsel istismar' suçundan dün adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Küçük kızın ise pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, olayın detaylarını anlattığını, yaşına göre bilmemesi gereken cinsel detayları da bildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #cinsel istismar #çocuk istismar
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