57. Alay, Gelibolu'ya ulaştı

Tekirdağ 'dan yola çıkan 57'inci Alayı simgeleyen 57 kişilik grup, Çanakkale 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 102'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Gelibolu'ya ulaştı.

Tekirdağ Valiliği ve Tekirdağ Belediyesi'nin Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen 57'inci Alay askerlerinin anısına, Tekirdağ'dan Çanakkale'ye düzenlediği yürüyüşe katılan 57 kişilik grup, dün akşam Gelibolu'ya ulaştı. Grup, Atatürk Meydanı'nda Gelibolu Belediye Başkanvekili Kemal Tarım, Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, belediye kültür müdürü Gül Dinler ve sponsor Dilek Mildon tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılama töreninin ardından şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Grup lideri Hikmet Selim Yılmaz, "Yürüyüşümüzün son adımı olan şehitler diyarı Gelibolu'muzdayız. Yolda gelirken çocuklar diyorlardı, 'Şimdi bizi sokaklarda, evlerinin camlarında selamlayarak bağrına basacaklar.' O Gelibolu halkının daha ilk girişte başlayan sevdası, bizi selamlamasıyla bizim arkadaşlarımız yorgunluğunu unuttu" dedi.Gelibolu Belediye Başkanvekili Kemal Tarım ise "Bu güzel geleneğin bir ömür boyu süreceğini tahmin ediyorum. Sizler buraya geldiğiniz sürece en iyi şekilde ağırlanmaya devam edeceksiniz" diye konuştu.