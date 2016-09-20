Haber Kaynağı: DHA

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğretmenlere yönelik geçen 18 Eylül'de operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu ileri sürülen öğretmenler B.Y., C.Y., N.Ö., H.A., İ.A. ve M.A. yeni eğitim öğretim yılı arifesinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 6 öğretmen tutuklandı.