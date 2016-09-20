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    • 6 öğretmen FETÖ suçlaması ile tutuklandı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 öğretmen tutuklandı

    20 Eylül 2016 Salı 11:11
    6 öğretmen FETÖ suçlaması ile tutuklandı
    Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğretmenlere yönelik geçen 18 Eylül'de operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu ileri sürülen öğretmenler B.Y., C.Y., N.Ö., H.A., İ.A. ve M.A. yeni eğitim öğretim yılı arifesinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 6 öğretmen tutuklandı.


    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Turgutlu, öğretmen, öğretmen Tutuklama

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