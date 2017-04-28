63 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

Denizli'de bir evde çıkan yangında torunu ile yaşayan Yüksel Sarıtaş hayatını kaybederken, torunu ise kurtuldu.





Yangın Pamukkale İlçesi'ndeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 63 yaşındaki Yüksel Sarıtaş ve torunu 14 yaşındaki Gürkan Kınayer'in birlikte yaşadığı evde yangın çıktı.



Saat 09.00 sıralarında çıkan yangının sobadan çıktığı tahmin edilirken, yangın kısa sürede etrafa yayıldı. Yangını farkeden Kınayer hemen kendisini dışarı attı. Ancak anneanne Sarıtaş evden dışarıya çıkamadı.



Yangını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Mahalleye gelen itfaiye yangına hemen müdahale etti ve yangını söndürdü. Yangın sonrası evde inceleme yapan ekipler, Sarıtaş'ın yanmış cesedi ile karşılaştı.



Yangından kurtulan 14 yaşındaki Kınayer ise olayın şokunu bir süre üzerinden atamadı.



İki katlı binanın alt katında yaşayan komşu Özlem Atik ise yangını fark edince iki çocuğunu da alıp evden çıktığını anlattı. Üst kattaki komşusuna da bağırdığını anlatan Atik, ancak komşusunun kendisini duymadığını söyledi.