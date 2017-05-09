7 ay arabada yaşamıştı şimdi ise...

Manisa'da, 7 ay arkadaşının otomobilinde yatmasıyla basında yer alan 22 yaşındaki Makbule T., Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ndeki rehabilitasyonu sonrası yeni bir hayata başladı. Açık liseye başlayan Makbule T., kendisinde emeği geçen herkese teşekkür etti.



Denizli'de yaşayan anne ve babasının boşanmasından sonra Manisa'da yetiştirme yurdunda büyüyen Makbule T., reşit olmasının ardından gönderildiği Kadın Sığınma Evi'nde kalmayı kabul etmeyerek ayrıldı. Üç yıl önce ise Makbule T., 7 ay boyunca, bir arkadaşı aracılığıyla tanışıp gönlünü kaptırdığı gence ait otomobilde yaşadı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürlüğü yetkilileri ve polis tarafından güçlükle ikna edilen genç kız., tedavisi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.



Makbule T., daha sonra Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde rehabilite edildi. Tedavisinin ardından açık liseye başlayan genç kız., doktor olmak ve kimsesiz vatandaşlara yardım etmek istediğini söyledi.



Kendisine destek olanlara teşekkür eden Makbule T., "Başımdan kötü bir olay geçmişti. Başta gazeteciler olmak üzere İl müdürümüz Murat Konan bana çok yardımcı oldunuz. Devlet baba başımızdan eksik olmasın inşallah. Tedavilerime devam ediyorum, düzeldim. Burada arkadaşlarım ve sevdiğim insanlar var. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Şimdi normal yaşantıma devam ediyorum. Vesile olanların hepsine teşekkür ederim" diye konuştu.